Kastamonu’ya 100 milyon liralık yatırımla kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi, kenti Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın merkezi haline getirecek. Tesiste ayrıca biyogazdan elektrikte üretilecek.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Özel İdaresi, Devrekani Belediye Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Devrekani Belediye Başkanlığı ile Çevre Değerlendirme Raporu alınabilmesi için yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. İmza törenine Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Serdar İzbeli ile ilgili kurum müdür ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda uzmanlar tarafından Devrekani’de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme de bulunuldu.



Devrekani Belediyesi ile firma arasında ÇED raporu sözleşmesi imzalandı

Toplantının ardından Devrekani Belediye Başkanlığı ile Çevre Değerlendirme Raporu alınabilmesi için yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Bölgemizde kurmaya çalıştığımız Organize Hayvancılık Bölgesi, yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvanın yetiştiriciliğinin yapılacağı, 98 tane küçük, orta ve büyük işletmeden oluşacak besi 'Organize Hayvancılık Bölgesi' olacak. Organize Hayvancılık Bölgesinde sadece üretime yönelik tesisler olmayacak, ticari amaçlı özellikle büyükbaş hayvanlardan elde edilen etin işlenerek satışa sunulacağı alanların oluşacağı, oluşturulacak biyogaz tesisiyle elde edilen elektriğin ülke ekonomisine katkı sağlaması için şebekeye satılacağı bir kompleks sistem olacak. Nasip olursa 2021 yılı yatırım programına aldırmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Kurulması tamamlandıktan sonra, tam kapasiteye eriştikten sonra ilçedeki minimum 400 ila 600 kişinin çalışacağı, bölge topraklarına ayrı bir katma değer sağlayacağını düşündüğümüz, sonuna kadar inandığımız bir bölge olacak. Şu ana kadar aksayan herhangi bir hususumuz yok, bürokratik olarak, resmi olarak izlenmesi gereken tüm süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. ÇED Raporunun da alınmasıyla süreçte ciddi bir adım daha atmış olacağız. Tek hedefimiz 2021 yılı yatırım programına alınmasıdır. Bu projemizin şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Organize Hayvancılık Bölgesi için 100 milyon liralık yatırım öngörülüyor”

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulabilmesi için 100 milyon liralık bir yatırım öngördüklerini vurgulayan Başkan Altıkulaç, “Burası 100 milyon lira civarında bir yatırım olacağı öngörülüyor. 2021 yılı bütçesinden öyle tahmin ediyorum 100 milyon liralık kaynağın aktarılması söz konusu. Bugün bizler burada Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulması için gerçekten ciddi bir adım olan Çevre Değerlendirme Raporuyla ilgili daha önceden anlaşmasını fiili olarak yaptığımız firma ile bugün sözleşme imzalayarak resmileştirdik olayı" diye konuştu.

KASTAMONU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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