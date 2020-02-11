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Kastamonu Belediyespor’un EHF Kupası'ndaki rakibi belli oldu Kastamonu Belediyespor, çeyrek finalde ...

İHA

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Macaristan temsilcisi Siofok KC Hungary ile eşleşti.

Kastamonu Belediyespor’un EHF Kupası'ndaki rakibi belli oldu Kastamonu Belediyespor, çeyrek finalde Siofok KC Hungary ile eşleşti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Macaristan temsilcisi Siofok KC Hungary ile eşleşti.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Kastamonu ve Türkiye’yi başarılı bir şekilde EHF Kupası'nda temsil eden Kastamonu Belediyespor, çeyrek finalde son Avrupa şampiyonu Macaristan temsilcisi Siofok KC Hungary ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk karışlaşma 29 Şubat1 Mart tarihinde Kastamonu’da, ikinci maç ise 78 Mart tarihleri arasında Macaristan’da oynanacak. Siofok KC Hungary, Avrupa Hentbol Federasyonu’nda B Grubu’nda mücadele ettiği tüm maçları kazanarak namağlup gruptan çıktı. EHF Kupası B Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü kazanan Siofok, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

“Turu geçeceğimize inanıyorum”
EHF Kupası'nda turu geçeceklerine inandıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Çeyrek finaldeki rakibimiz belli oldu. Üç tane olası rakibimiz vardı, geçtiğimiz sezonun EHF şampiyonu Macaristan’dan Siofok KC Hungary takımıyla eşleştik. Kuvvetli bir ekip, 18 kişilik kadrosunun 11’i yabancı, Norveç’ten Fransa’ya kadar yelpazeye yayılan bir ekip. Zor maçlar olacak. Zaten bu seviyede kolay maç beklemiyoruz ama işin açığı gönlümüzden geçen Danimarka takımıydı. Eğer bu turu geçebilirsek ki geçeceğimize inanıyorum. Geçersek rakibimiz Odensa Clup Lada galibi olacak ve ilk maçı dışarıda oynayacağız. Adım adım gitmek zorundayız, zor maçlar bizi bekliyor ama hedefimize ulaşmak için tüm zorlukları geçmek zorundayız. Umarım, Türkiye’ye yenilik yaşatırız ve bu mutluluğu beraber yaşarız” dedi.

“Bize şans tanımazken gruptan çıkmayı başardık”
Kastamonu Belediyespor’un gruptan çıkacağına inanılmadığını fakat çeyrek finale yükseldiklerine dikkat çeken Günal, “Grup maçlar başladığında dünya hentbol çevresi rakiplerimizden Thüringer ve Schaeffler’i favori gösteriyorlardı, bize ve Çek takımına şans tanımıyorlardı. Ama biz, yapabileceklerimizi biliyorduk. Bu kulübün geçmişinde, kültüründe, Challenge Cup Finali, EHF Yarı Finali var, potansiyeli olan bir ekibiz. Bizim için sürpriz, ilk maçta Schaeffler’e evimizde yenilmekti. Fakat daha sonra iyi toparlandık. İki Banik Most galibiyeti ve deplasmanda Schaeffler’i yendikten sonra tekrar Avrupa’nın dikkatini çektik” diye konuştu.

“Ekibimizle birlikte turu geçeceğimize inanmış durumdayız”
İyi bir çalışmayla turu geçeceklerine inancının tam olduğunu vurgulayan Hakan Günal, “Başkaları için sürpriz sayılan bir olayı da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Biz elersek bizim için sürpriz olmayacak ama dünya kamuoyu için çok büyük bir sürpriz olacak. Siofok geçen senenin EHF şampiyonu, Macarlar iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için Siofok’u bu sene alamadılar. Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir takım ama biz de onlardan daha aşağıda değiliz. Ekibimiz bu işe inanmış durumda. Ben biliyorum ki Kastamonu halkı da bize inanıyor. Bu inancın sonunda da iyi çalışmayla beraber başarı gelecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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