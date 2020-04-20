Kastamonu’da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişi, suçüstü yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seydiler ilçesinde yaptıkları kontroller sırasında 3 kaçak avcıya işlem yaptı. Ayrıca kaçak avcılara ait 2 adet tüfek ile el fenerlerine de el konuldu. Koruma kontrol çalışmalarının devam ettiği aynı zamanda üreme ve tüy değiştirme dönemlerinde yaban hayvanlarına hiçbir şekilde zarar verilmemesi istendi. Ekipler, özellikle gece ışık ile av adı altında avlanılmaması uyarısında bulundu.

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