Kastamonu’da hastaneden dönen ailenin otomobili çaya uçtu: 3 ölü, 3 yaralı Araçtan yaralı kurtulan ve 2 kilometre yürüyerek köylülerden yardım isteyen çocuk, 2 kuzeninin kurtulmasını sağladı

Eskişehir’den tedaviden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, Kastamonu’nun Cide ilçesinde 20 metrelik uçurumdan çaya uçtu. 3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan 14 yaşındaki çocuk, köye giderek istediği yardım ile 2 kuzeninin kurtulmasını sağladı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Cide ilçesi Kovan Ören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane ağacından düşerek ağır yaralanan Vedat Uysal'ı (34) tedavi için Eskişehir’e götüren ailesi, daha sonra Kastamonu’nun Cide ilçesindeki köyleri Kıranlıkoz’a dönmek üzere yola çıktı. İçerisinde 3’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, sabah saat 05.30 sıralarında Cide’ye bağlı Kovanöğren köyünde bir anda kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan Terme Çayı’na uçtu. Dere içinde ters dönen aracın içine bir anda su dolmaya başladı. Kazada Vedat Uysal ve kardeşi Sedat Uysal araç içinde boğularak can verirken, Sedat Uysal’ın eşi Mükerrem Uysal (27) ise araçtan fırlayarak düştüğü yerde hayatını kaybetti.



Yaralı kurtulan çocuk 2 kilometre yürüyerek köylülerden yardım istedi

Dereye düşen araçtan yaralı olarak kurtulan Sedat Uysal’ın 14 yaşındaki oğlu Ö.F. Uysal, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Ağaç Bükü köyünde yardım istedi. Yaralı çocuğun anlattıkları sonrası hızla çaya giden köylüler, araçta bulunan Vedat Uysal’ın kızları 8 yaşındaki kardeşler E.Uysal ile Y.Uysal’ı yaralı olarak kurtardı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Su dolan araçtan çıkarılan Vedat Uysal, Sedat Uysal ve araçtan fırlayarak hayatını kaybeden Mükerrem Uysal’ın cesetleri ise incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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