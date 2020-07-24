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Şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi Dünyanın her ülkesinden engelli vatandaşlar, özel eğitim öğrencileri, aile içi şiddete maruz kalmış bireyler ile gaziler bu tesiste sağlığına kavuşacak

İHA

– Kastamonu'nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal olacak tesiste, aile içi şiddet gören kadınlar başta olmak üzere engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler rehabilite edilecek.

Şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi Dünyanın her ülkesinden engelli vatandaşlar, özel eğitim öğrencileri, aile içi şiddete maruz kalmış bireyler ile gaziler bu tesiste sağlığına kavuşacak

– Kastamonu’nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal olacak tesiste, aile içi şiddet gören kadınlar başta olmak üzere engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler rehabilite edilecek.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal olacak tesiste, aile içi şiddet gören kadınlar başta olmak üzere engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere at ile rehabilite imkanı sağlanacak. Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) destekleriyle hayata geçirilecek Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik (Hippoterapi) Merkezinin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor. Daday Atlı Terapi Merkezinin, farklı illerden ve bölgelerden gelecek engelli vatandaşlara, özel eğitim öğrencilerine, aile içi şiddete maruz kalmış bireylere ve gazilere at biniciliği ile rehabilite etme imkanı sunması bekleniyor. Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulu’nun bulunduğu bölgeye yapılacak olan Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik (Hippoterapi) Merkezinin temel atma töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Daday Atlı Terapi Merkezi, her bakımdan Türkiye’nin saklı bir cenneti konumunda olan, tarihi, doğası, kültürü, insanıyla son derece müstesna bir şehir olan Kastamonu'muza, Daday'ımıza katkı sunacak. Böylesine bir tesis coğrafyamıza müthiş bir sinerji sunacaktır. Çünkü Daday, Türkiye’de etli ekmeğiyle ve atlarıyla meşhur bir ilçemiz. Bundan sonrada inşallah terapi merkezi de olacaktır. Bu yüzden burası insanların gitmeyi düşündüğü, gitmeyi içerisinden geçirdiği bir bölgeydi. İnşallah böylesine bir tesis, bölgemiz de benzer yatırımların da harekete geçirilmesine vesile olacaktır. Mevcut tesislerimiz yine günümüz şartlarına, ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmesine vesile olacaktır. Daday’ımızın da hali hazır katma değerine ivme kazandıracaktır” dedi.


“Duygu bozukluğu yaşayan insanlarımız bu tesiste tedavi göreceklerdir”
Atlı Terapinin çok uzun yıllara dayanan kabul edilmiş bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Vali Çakır, “Özellikle duygu bozukluğunu yoğun bir şekilde yaşayan, engelli, duygusal çöküntü yaşayan, hayattan ümidini kesmiş, nispeten kendisini toplumdan dışlamış, insanlarımız açısından son derece önemli bir merkezdir. En az onlar kadar aileleri içinde önemli bir aktivitedir. Bu tür insanlar, atla ile tekrar hayata tutunmuşlardır. Buralarda terapi görmüşlerdir. Yeniden kimliklerini bulmuşlardır. Normal bir yaşantıya kavuşmuşlardır. İnşallah burada terapi merkezimizde faaliyete geçtikten sonra benzer durumda olan insanlarımıza hizmet sunarak onların yeniden topluma kazandırılması noktasında hem kendilerine hem de ailelerine büyük bir destek sunacaktır. Bu tesisin Daday’ımıza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Özel bireyler bu tesiste rehabilite olma imkanı bulacak”
Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise, “Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisimiz bittiğinde her türden engellinin, özel eğitim öğrencilerinin, şiddete maruz bırakılan bireylerin ve gazilerimizin atla rehabilite olduğu tam donanımlı ve bölgede eşi benzeri olmayan tek tesis olma özelliğine sahip olacaktır. Birinci amacımız at çiftlikleri ile ön plana çıkan Daday’ımıza güzel bir tesis kazandırmak ve hem sağlık turizmine hem de atlı turizme ivme kazandırmaktı. İkinci amacımız turizmin birçok çeşidine ev sahipliği yapan Kastamonu’nun; sağlık turizmindeki boşluğunu tamamlamaktı. Bu proje bittiğinde, iki amacıda gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sadece Daday’a değil, Kastamonu’ya ve çevresindeki Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop, Zonguldak'a hizmet verecek tam donanımlı bir tesis olma özelliğine sahip olacaktır. Ayrıca Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, hali hazırda atıl durumda bulunan Prof. Dr. Fahri Ecevit YİBO hizmet binası yerine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Seyislik ve Nalbantlık Dalı açılması durumunda; bu tesis Türkiye’de eşi benzeri olmayan hem sağlık hem de eğitim kompleksi haline gelecektir” şeklinde konuştu.

“Wellness tesisi kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışmalarına başladık”
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise, “Kalkınma ajansı olarak sadece mali destek programları yürütmüyoruz, tanıtım faaliyetleri, eylem planları yürütülmesi, yatırım promosyonuna yönelik fizibilite çalışmaları, algı analizi, beklenti ve memnuniyet analizleri, UNESCO çalışmaları gibi daha birçok çalışmayı da eşanlı olarak yürütmekteyiz. İlimizin turizm potansiyeli, son zamanlarda özel sektör yatırımcılarının da dikkatini çekmeye başlamış, ilimize yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Daday ilçemize daha fazla yatırım yapılmasına olanak sağlayacak ve nitelikli turiste hitap edecek wellness tesisi kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sizlerin katkılarıyla hazırlanacak bu fizibilite çalışmasını Eylül ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Daday Ortaokulu Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu. Tesis hakkında Proje Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Şükrü Kaynaş, katılımcılara bilgiler verdi. Daha sonra tesisin temelini atmak için butona Vali Avni Çakır ile Şehit Annesi Pakize Demirci birlikte basarak temeli attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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