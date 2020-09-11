Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştırdı Jandarma ekipleri, tüm yollarda denetimlerini sıklaştırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tüm karayolunda koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkartarak sıklaştırdı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, son günlerde Kastamonu’da il genelinde artış gösteren Kovid19 vakalarının önüne geçebilmek için tedbirlerini arttırdı. Özellikle toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerine bağlı Asayiş ve Trafik Tim ekipleri, tüm ilçe ve köy yollarında yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, özellikle KastamonuTaşköprü karayolu Bük köyü ve Alatarla köyü mevkisinde, KastamonuKarabük karayolu Kıyık köyü ve İğdir köyü mevkilerinde, HanönüBoyabat karayolu, KastamonuAnkara karayolu 15 Temmuz İstiklal Tünelinin çıkışında, Sinop TürkeliÇatalzeytin karayolu, EflaniDaday karayolu, Kastamonuİnebolu karayolu Toprakköprü mevkisi ile Daday karayolunda araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.

Denetimlerde jandarma ekipleri, şoförlere ve yolculara maske takmaları konusunda uyararak, ayrıca sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ve hijyen konularında da bilgi veriyor.

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