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        Kastamonu'da 14 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 22:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:00
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        Kastamonu'da 14 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Jandarma ekipleri 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin, Araç ilçesinde bir ikamette olduğunu tespit etti.

        Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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