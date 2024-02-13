Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Polis ekipleri 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit etti.

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