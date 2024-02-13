Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekipleri 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit etti.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün yakalandığı ikamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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