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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:40
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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