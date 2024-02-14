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        Kastamonu'da aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:24
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        Kastamonu'da aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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