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        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri planetaryumda "uzay" heyecanı yaşadı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay misyonu dolayısıyla Kastamonu'da bir okulda oluşturulan planetaryumda öğrenciler uzayla ilgili görüntüler izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:59
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        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri planetaryumda "uzay" heyecanı yaşadı
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay misyonu dolayısıyla Kastamonu'da bir okulda oluşturulan planetaryumda öğrenciler uzayla ilgili görüntüler izledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı'nda yeni astronotlar için Kastamonu olarak biz de varız projesi" kapsamında Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda planetaryum oluşturuldu.

        Okulun bahçesinde roket fırlatma deneyi yapan öğrenciler, ardından planetaryumda uzayla ilgili görüntüler seyretti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Planetaryum ile öğrencilerin farklı bir deneyim yaşamasına olanak sağlandıklarını anlatan Gümüş, "Bugün kıymetli öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle hep beraber inşallah Türkiye'mizin, Milli Uzay Programı'nda 'biz de varız' diyoruz. Bundan sonraki astronot hedefimizde neden Kastamonulular olmasın dedik. Alper Gezeravcı'nın 'Bundan sonraki astronotumuz kim olacak' sözüne, bundan sonraki astronotlarımız Kastamonu'dan, Şehit Şerife Bacı'nın torunu olarak biz varız diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Tuana Şevval Güneyli ise etkinlik sayesinde gezegenleri tanıdıklarını belirtti.

        Eğlenceli aktiviteler yaptıklarını dile getiren Güneyli, Gezeravcı gibi uzaya gitmek istediğini ifade etti.

        Sümeyya Erenci de "Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Biz bunun için çok mutluyuz. Bu yüzden uzay ile ilgili bir platform oluşturdular. Bizler de bunları merak ettiğimiz için deneyimleme imkanımız oluyor. Bizim için çok güzel oldu." dedi.

        Uğur Çırak, etkinliği çok beğendiğini kaydederek, "Platformun içerisi çok güzeldi. Dünya, Ay, astronotları gördük. Uzay araçlarını izledik. Ben de bunları izledikten sonra uzaya çıkmak istiyorum." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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