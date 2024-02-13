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        Kastamonu'da bıçak ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve bıçaklarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:54
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        Kastamonu'da bıçak ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve bıçaklarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İhsangazi ilçesinde 5 ikamette arama yapıldı.

        Aramada ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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