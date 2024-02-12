Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi

Denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi. 2 bin 350 şahsın kontrol edildiği denetimlerde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah ele geçirildi, aranan 3 şüpheli de yakalandı.

Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi.

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