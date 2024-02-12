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        Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi

        Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:11
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        Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi
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        Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Şubat tarihlerinde kent genelinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi. 2 bin 350 şahsın kontrol edildiği denetimlerde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah ele geçirildi, aranan 3 şüpheli de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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