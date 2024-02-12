Hanönü'de umreye gidecekler için mevlit okutuldu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Hanönü İlçe Müftülüğünce Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçeden umreye gidecek 34 kişi için dua edildi.
Mevlidin ardından umreye gidecek vatandaşlar helallik aldı.
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