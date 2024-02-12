Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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