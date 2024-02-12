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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:37
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan 64 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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