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        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın ikinci Kastamonu kampı tamamlandı

        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı ikinci kamp tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:46
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        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın ikinci Kastamonu kampı tamamlandı
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        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı ikinci kamp tamamlandı.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenörler Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz yönetimindeki kamp, 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Antrenör Atilla Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

        Kamp merkezinden memnun kaldıklarını anlatan Öztürk, "Bu yıl Kastamonu'da yeni bir kamp merkezi açıldı. Biz de ilk iki kampımızı burada yaptık. İlk kampımızda olduğu gibi ikinci kampımız da oldukça iyiydi. Birinci kampımız 3 hafta sürmüştü. İkinci kampımız da yaklaşık 10 gün sürdü." dedi.

        Kazakistan'da nisan ayında yapılacak Dünya Şampiyonasına hazırlandıklarını dile getiren Öztürk, "Sporcularımızı, üzerlerine düşeni yaparak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şimdi sıra 3. kampımızda. Önümüzdeki günlerde 3. kampın tarihi netleşecek. Toplamda 5 kamp yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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