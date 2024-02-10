Hanönü'de muhtarlar ve köy kooperatifleri başkanları ile toplantı yapıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde muhtarlar ve köy kooperatifleri başkanları ile toplantı yapıldı.

Kastamonu Köy Koop Başkanı Erol Akar, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ilçede açılacak süt toplama tesisi ile ilgili bilgi verdi.

Tesisin üreticiye maddi kazanç sağlayacağını anlatan Akar, "Bize gelen süt ne kadar kaliteli olursa bunu pazarda daha pahalı satarak üreticilere daha fazla kazanç sağlanacaktır." dedi.

Toplantıya Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Aydın Arukan, Özel İdare Müdürü Hüseyin Bodur, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Kayar, Kastamonu Köy Koop Başkan Vekili Sedat Özcan Özdemir, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kooperatif başkanları katıldı.