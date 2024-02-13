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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:10
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 13.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KKY -5 -1
        Kartalkaya KY -2 -1
        Sarıkamış KKY -3 3
        Palandöken KKY -4
        Ergan KKY -1 2
        Erciyes KY -2 3
        Kartepe KY 1 2
        Uludağ KY
        Çambaşı Y 3 6
        Yıldıztepe KY 4
        Mersivan KY -11 -5
        Yalnızçam KKY -4 5
        Ilgaz KKY -1 4
        Yıldız Dağı Y 3 5
        Zigana KY -1 7
        Kop KKY 4
        Denizli KY -4 3

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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