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        Kastamonu'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:26
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        Kastamonu'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve trafik polisleri tarafından Devrekani Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda trafik kuralları ile ilgili eğitim düzenlendi.

        Okuldaki 66 öğrenciye "karşıdan karşıya geçiş", "yayaların uyması gereken kurallar", "emniyet kemeri kullanma" ve "okul servis araçlarına inip binme kuralları" konuları görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı.

        Öğrencilere trafik kuralları ile ilgili çizgi film de izletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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