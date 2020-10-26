Kahin Tepe, ikinci Göbekli Tepe olma yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahin Tepe, ikinci Göbekli Tepe olma yolunda

DHA

Kahin Tepe, ikinci Göbekli Tepe olma yolunda


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı ve süs eşyası gibi buluntulara rastlanan Kahin Tepe'de kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Avni Çakır, "İnşallah buluntuların ortaya çıkmasıyla burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir" dedi.
Araç ilçesindeki Kahin Tepe'de 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinatörülüğünde gerçekleştiriliyor. Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin, danışmanlık yapıyor. Kazı çalışmalarında geçtiğimiz yıl, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı ve süs eşyası gibi buluntulara rastlandı. 
'KASTAMONU TARİHİ BİR ŞEHİR'
Kastamonu Valisi Avni Çakır, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Nurperi Ayengin'den bilgi aldı. Vali Çakır, tarihi buluntulara tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Kastamonu bildiğiniz gibi tarihi ve kadim bir şehir. Milattan Önce 2-3 binli yıllara dayanan bir yaşam merkezi. İnşallah Kahin Tepe'de devam eden çalışmaların neticesinde, medeniyetlerin beşiği olan ilimizin tarihinin belki de Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.
'GÖBEKLİ TEPE OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEYECEK'
Kahin Tepe'nin ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyeceğini ifade eden Vali Çakır, "Göbekli Tepe ile birlikte Anadolu'da yerleşim 10 bin yıl öncesine kadar dayandı. Buradaki buluntuların sanki Göbekli Tepe'den daha önce yapıldığını düşündürüyor. Buradan elde edilen tecrübe ile Göbekli Tepe'nin inşa edildiğine ve Kahin Tepe'de medeniyetin 10-12 bin yıl önce yerleştiği yönünde buluntular var. Burada arkadaşlarımız 3 yıldır Kültür Bakanlığı'mızın ve DSİ'nin yardımlarıyla bu çalışmaları yapıyorlar. İnşallah buluntuların ortaya çıkmasıyla burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir" diye konuştu.
'AKERAMİK NEOLİTİK DÖNEMİNİ AÇIĞA ÇIKARTTIK'
Nurperi Ayengin ise, "Yaptığımız çalışmalarda Karadeniz'in bilinmeyen Akeramik Neolitik dönemini açığa çıkarttık. Karadeniz'de daha önce böyle bir dönem bilinmiyordu. İlk defa bu yerleşimde gördük. Bu kültürü Göbekli Tepe, Nevali Çori ve Çayönü gibi yerleşimlerden tanıyorduk. Ama Karadeniz'in Akeramik Neolitik dönemini bilmiyorduk. Buranın bir tapınma alanı ve toplanma alanı olduğunu düşünüyoruz. O dönemde insanlar hayvanlara tapıyorlar. Burası gerçekten Anadolu tarihi ve dünya tarihi açısından çok önemli bir yerleşim yeri" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-10-26 11:59:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da 'insan kastı' ile çıkan orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da 'insan kastı' ile çıkan orman yangınları ...
Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Kastamonu’da üç araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da üç araç birbirine girdi
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor Kastamonu'da iki farklı noktada 4 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor
YEREL HABERLER Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor Kastamonu'da iki ...
Kastamonu’da Dipsizgöl Tabiat Parkına 30 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Kastamonu’da Dipsizgöl Tabiat Parkına 30 milyon ...
Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, ...
Kastamonu'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman yangını (2)
Kastamonu’da iki farklı noktada 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor 3 gündür devam eden orman yangını yayla evlerine kadar ulaştı
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki farklı noktada 3 gündür devam eden ...
Kastamonu'da orman yangını 
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman yangını 
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X