Kahin Tepe, ikinci Göbekli Tepe olma yolunda



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı ve süs eşyası gibi buluntulara rastlanan Kahin Tepe'de kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Avni Çakır, "İnşallah buluntuların ortaya çıkmasıyla burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir" dedi.

Araç ilçesindeki Kahin Tepe'de 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinatörülüğünde gerçekleştiriliyor. Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin, danışmanlık yapıyor. Kazı çalışmalarında geçtiğimiz yıl, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı ve süs eşyası gibi buluntulara rastlandı.

'KASTAMONU TARİHİ BİR ŞEHİR'

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Nurperi Ayengin'den bilgi aldı. Vali Çakır, tarihi buluntulara tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Kastamonu bildiğiniz gibi tarihi ve kadim bir şehir. Milattan Önce 2-3 binli yıllara dayanan bir yaşam merkezi. İnşallah Kahin Tepe'de devam eden çalışmaların neticesinde, medeniyetlerin beşiği olan ilimizin tarihinin belki de Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

'GÖBEKLİ TEPE OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEYECEK'

Kahin Tepe'nin ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyeceğini ifade eden Vali Çakır, "Göbekli Tepe ile birlikte Anadolu'da yerleşim 10 bin yıl öncesine kadar dayandı. Buradaki buluntuların sanki Göbekli Tepe'den daha önce yapıldığını düşündürüyor. Buradan elde edilen tecrübe ile Göbekli Tepe'nin inşa edildiğine ve Kahin Tepe'de medeniyetin 10-12 bin yıl önce yerleştiği yönünde buluntular var. Burada arkadaşlarımız 3 yıldır Kültür Bakanlığı'mızın ve DSİ'nin yardımlarıyla bu çalışmaları yapıyorlar. İnşallah buluntuların ortaya çıkmasıyla burası ikinci bir Göbekli Tepe olma yolunda hızla ilerleyecektir" diye konuştu.

'AKERAMİK NEOLİTİK DÖNEMİNİ AÇIĞA ÇIKARTTIK'

Nurperi Ayengin ise, "Yaptığımız çalışmalarda Karadeniz'in bilinmeyen Akeramik Neolitik dönemini açığa çıkarttık. Karadeniz'de daha önce böyle bir dönem bilinmiyordu. İlk defa bu yerleşimde gördük. Bu kültürü Göbekli Tepe, Nevali Çori ve Çayönü gibi yerleşimlerden tanıyorduk. Ama Karadeniz'in Akeramik Neolitik dönemini bilmiyorduk. Buranın bir tapınma alanı ve toplanma alanı olduğunu düşünüyoruz. O dönemde insanlar hayvanlara tapıyorlar. Burası gerçekten Anadolu tarihi ve dünya tarihi açısından çok önemli bir yerleşim yeri" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-10-26 11:59:08



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