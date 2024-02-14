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        Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:00
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        Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde daha önce tespiti yapılan bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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