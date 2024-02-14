Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde daha önce tespiti yapılan bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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