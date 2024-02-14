Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde daha önce tespiti yapılan bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.