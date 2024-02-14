Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine "Trafik dedektifleri" eğitimi verildi
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Fuat Darende İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Polisler tarafından 40 öğrenciye verilen eğitimlerde "Trafik dedektifleri" projesi kapsamında güvenli trafik konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yapılan bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.
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