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Kastamonu’daki yangın kontrol altına alındı Yangın hakkında bilgi veren Vali Çakır: “Elektrik tellerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz” “Tahminimizden daha az hasarla attık”

İHA

Kastamonu’daki yangın kontrol altına alındı Yangın hakkında bilgi veren Vali Çakır: “Elektrik tellerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz” “Tahminimizden daha az hasarla attık”

Kastamonu’nun Abana ilçesinde çıkan yangın hakkında bilgi veren Kastamonu Valisi Avni Çakır, elektrik tellerinden çıktığı ihtimali üzerinde durdukları yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Gece saat 2 sularında Kastamonu Abana ilçesi Çayırcıklı ve Hacıveli Mahallelerinde, iki mahallemizin ortak noktasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Gece bölgemizdeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle maalesef yangın kontrolden çıkarak yayılım gösterdi. Gece arkadaşlarımız süratle müdahalede bulunmasıyla beraber, diğer illerden de takviyeler devreye girmeye başlayınca yangın kontrolümüz altında ilerlemeye başladı. Daha sonra rüzgarın hafiflemesi ve yön değiştirmesiyle birlikte, içinde bulunduğumuz Hacıveli mevki'inde yangın sadece bu noktada devam eder hale geldi. İnşallah böyle devam ederse, rüzgarın bu haliyle, çevreden gelen takviye kuvvetlerimizin de devreye girmesiyle birkaç saate kadar yangını tamamen kontrol altına almayı planlıyoruz. Şu ana kadar 3 evimiz yangından zarar gördü, yandı" açıklamasında bulundu.

“Tahminimizden daha az hasarla attık”
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Vali Çakır, “Çok şükür ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın başlar başlamaz arkadaşlarımız, civardaki köylerimizi, mahallelerimizi, yerleşim yerlerimizi boşalttı. Şu an yangın arkamızda gördüğünüz alanda kısmen devam ediyor. Birkaç saate kadar da tamamen kontrol altına almayı planlıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Abana ilçe merkezimizle alakalı herhangi bir sorun da söz konusu değil. Yanan alanın miktarı ile ilgili, hava daha aydınlanmadı, herhangi bir şey sağlıklı bir şekilde söyleyemiyoruz. Tahminimizden daha az hasarla attık. Çünkü rüzgar çok şiddetliydi yangının başında. Şiddetli rüzgarla da yangın ciddi bir yayılım riski taşıyordu. Allah’a şükür arkadaşlarımızın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

“Elektrik tellerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz”
Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Çayırcıklı muhtarımızla görüştüm, yangının başında bir ses duyulmuş. Dolayısıyla elektrik tellerinden olma ihtimali de var ama arkadaşlarımız bunla alakalı araştırma yaptıktan sonra kesin sebebi belli edecekler. Ama şu aşamada biz elektrik tellerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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