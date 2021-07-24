Kanyonda ayağı kırılan kadını 1 kilometre taşıdılar JAK Timlerince ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Horma Kanyonunda bulunan 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda dolaşırken ayak bileği kırılan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu’na gezmeye gelen Semra Sarı, kanyonda yürüyüş parkurunda dolaştığı sırada ayağının kayması sonrası yürüyüş parkurunda düştü. Düşmenin etkisiyle ayak bileği kırılan Semra Sarı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki diğer vatandaşlarında yardım çağrısı üzerine kanyona gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, ayak bileği kırılan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı Semra Sarı, ilk müdahalenin ardından JAK ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılarak yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ambulansa alınan Semra Sarı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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