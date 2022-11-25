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Katar Senegal maçı özeti

Katar - Senegal maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal, A Grubu'ndaki ikinci maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti.

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  • Katar Senegal maçı özeti

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal, A Grubu'ndaki ikinci maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda ilk golü bulan taraf Senegal oldu. 41. dakikada Katar ceza sahasına gönderilen top, savunma oyuncusu Khoukhi'nin ayağına dolanınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Dia düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Senegal ikinci yarının başında da Jokobs'un kullandığı kornerde Diedhiou'nun kafa golüyle farkı ikiye yükseltti: 0-2.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Katar, yediği ikinci golden sonra hücumda etkinliğini arttırdı. Afif ve Ali'nin sürüklediği ataklarla Senegal ceza sahasına kadar gelen Katarlı oyuncular, son vuruşlarda ise etkisizdi.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Katar 67. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya altı pas önünde Mohamad diziyle vurdu, yere de çapan topu kaleci Mendy sağına uzanıp son anda kornere çeldi.
  • Katar Senegal maçı özeti

    KATAR'IN İLK GOLÜ MUNTARI'DEN

    Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. 
  • Katar Senegal maçı özeti

    Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Muntari yalnızca 4 dakika sonra golünü atarak adını Katar tarihine yazdırdı.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Sağ kanattan gelişen atakta Mohamad'in ön direğe yaptığı ortaya Muntari kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Katar beraberlik umudu için yüklenirken, kalesinde 3. golü gördü. 
  • Katar Senegal maçı özeti

    Sağ kanattan hızlı gelişen Senegal atağında Ndiaye ceza sahasına girdi, yerden geriye çıkardığı topa Diegn gelişine vurdu ve Katar'ın umutlarını bitirdi: 1-3.
  • Katar Senegal maçı özeti

    İkinci maçında ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti. Katar ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Tribünlerde 41 bin 797 taraftar olduğu açıklandı.
  • Katar Senegal maçı özeti

    Stat: Al Thumama

    Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
  • Katar Senegal maçı özeti

    Katar: Barsham, Miguel (Dk. 83 Waad), Hassan, Ahmed (Dk. 83 Salman), Khoukhi, Mohamad, Alhaydos (Dk. 74 Muntari), Boudiaf (Dk. 69 Hatem), Madibo, Afif, Ali
  • Katar Senegal maçı özeti

    Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Jakobs (Dk. 78 Cisse), Sabaly, Diallo, Gana Gueye, Nampalys Mendy (Dk. 78 Pape Sarr), Diatta (Dk. 64 Ciss), Ismaila Sarr (Dk. 74 Ndiaye), Dia, Diedhiou (Dk. 74 Dieng)
  • Katar Senegal maçı özeti

    Goller: Dk. 41 Dia, Dk. 48 Diedhiou, Dk. 84 Dieng (Senegal), Dk. 78 Muntari (Katar)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Mohamad, Dk. 41 Ahmed, Dk. 90+1 Madibo (Katar), Dk. 30 Dia, Dk. 52 Jakobs, Dk. 87 Ciss (Senegal)

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