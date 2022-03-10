Katar, Ukrayna ve Almanya ile görüştü

Katar, Ukrayna ve Almanya ile görüştü 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, krizin barışçıl yollarla çözümü, ayrıca krizle ilgili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bu, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.

Al Sani, Zelenskiy ile 24 Şubat'ta yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.

KATAR, ALMANYA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer uluslararası meseleleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna, Afganistan ve Libya'daki son gelişmelerle Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'la yürütülen nükleer müzakereler değerlendirildi.

Al Sani ile Baerbock ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları geliştirmenin yollarını ele aldı ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna'daki savaşı büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Katar Dışişleri Bakanı, "bu kritik aşamada, krizin çözümü için diplomasi ve yapıcı diyalog yolunun benimsenmesinin zorunlu olduğuna inandıklarını" dile getirdi.

Al Sani ayrıca, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade etti.