Güney Koreli Samsung ile Çinli Huawei arasında alevlenen katlanabilir ekranlı telefon yarışına oyuncak devi Lego da katıldı.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’e yönelik yapılan eleştirileri odağına alan şirket, sosyal medya hesaplarından katlaanaiblir bir Lego setine ait videoyu ‘Lego Fold’ adıyla paylaştı.

Lego’nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şarjı hiç bitmeyen sonsuz yaratıcı oyun isteyenler için geliştirilen Lego Fold için “5 inçlik çarpıcı kapak ekranı açıldığında 11 inçlik bir hikaye kitabı haline geliyor” denildi.

— LEGO (@LEGO_Group) March 4, 2019

Markanın Lego Fold adıyla sunduğu ve bugün Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarına gönderme yapmak için tekrar gündeme getirdiği bu set, aslında geçen yıl satışa çıkmıştı. Lego'nun bu seti şirketin üç boyutlu kitap formundaki bir ürünüydü.

Geçen ay 1980 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan Samung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un kapalı haldeyken 4.58 inçlik büyüklüğe sahip olan erkanı, açıldığında ise 7.3 inçlik bir kullanım alanı sunuyor.

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Yine Huawei’nin MWC 2019’da tanıttığı Mate X ise kapalı haldeyken ön ekranı 6.6 inç ve arka ekranı ise 6.3 inç büyüklüğünde. Huawei Mate X açık halde ise 8 inçlik bir ekran büyüklüğe sahip.