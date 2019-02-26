Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2019) katlanabilir ekranlı telefonlar damgasını vurdu. İspanya'nın Barselona kentindeki etkinlikte Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei katlanabilir telefonlarını sergiledi.

Samsung'un geçen hafta tanıttığı Galaxy Fold’unun ardından Huawei Mate X ile akıllı telefonda bu yeni segmentteki yarışa dahil oldu.

Peki katlanabilir telefonlar neleri değiştirecek? Pazar bu yeni segmente hazır mı? Tüketici bu fiyatlara katlanabilir telefon alır mı? (ya da alabilir mi?) Türkiye’deki vergiler fiyatı daha nerelere çıkarabilir? İşte katlanabilir telefonlarla ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bulmaya çalıştık…

1- NASIL SERGİLEDİLER?

Öncelikle MWC 2019’da yerinin alan hem Samsung’un hem de Huawei’nin katlabilir telefonlarını fuar alanında yer alan standlarında (aralarında sadece 10 metre var) dört tarafı camla çevrelenmiş, özel bölümlerde sergilediklerini, katılımcılara deneyim olanağı henüz sunmadıklarını belirtelim.

2- FİYATLARI NE KADAR?

Şu ana kadar yapılan duyurulara göre Samsung’un Galaxy Fold’u ve Huawei’nin Mate X’i bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Galaxy Fold’da 1980 dolar olan fiyat Mate X’te ise 2610 dolar (2299 Euro) olarak açıklanmış durumda. Bu fiyatlara Türkiye’deki vergiler de eklendiğinde Galaxy Fold’un Türkiye satış fiyatının 15 bin TL’yi, Mate X’in fiyatının ise 20 bin TL’yi bulması büyük olasılık.

3- YÜZDE 50 ÖTV İLE TÜRKİYE’YE KAÇA GELİR?

Üstelik, bu fiyat seviyesinin geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanlığı’na cep telefonlarındaki yüzde 25’lik ÖTV oranını yüzde 50’ye karar yükseltme yetkisi veren düzenlemenin olası etkisi de dahil değil. Eğer söz konusu yetki kullanılırsa, ÖTV matrahı 2 bin 400 TL’yi aşan telefonlardaki ÖTV oranı yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek.

Ki bu iki katlanabilir telefon modeli de bu kategoriye girecek ve yukarıda belirttiğimiz fiyatların üzerine Galaxy Fold için yaklaşık 3 bin TL, Mate X için ise yaklaşık 4 bin TL daha koymak gerekecek.

4- TÜKETİCİLER NE KADAR PARA AYIRIYOR?

Katlanabilir telefonların fiyatları sadece Türkiye için de yüksek değil. Her yeni teknolojide olduğu gibi bu modellerin ilk versiyonları diğer ülkelerdeki tüketiciler tarafından da oldukça yüksek olarak bulundu.

2018 yılı için yapılan küresel araştırmalara bakıldığında, geçen yıl dünya genelinde satılan telefonların yüzde 12’sini 800 dolar ve üzerindeki modeller oluşturmuş.

DAHA AZ ALDIK AMA DAHA ÇOK ÖDEDİK!

Dünya genelinde akıllı telefon kullanıcıların yaklaşık yarısı orta segment olarak nitelendirilen 150 dolar ile 400 dolar arasındaki fiyat etiketine sahip olan telefonları alıyor.

5- YAZILIMCILARI EN ÇOK DÜŞÜNDÜREN NE?

Katlanabilir ekranlı telefonların maliyetleri hesaba katıldığında, bu yeni teknolojinin ana trend olması için en az 5 yılı var gibi duruyor. Üstelik kullanıcıların katlanabilir telefonlara ulaşabilmesinin önündeki tek engel fiyat da değil.

SAMSUNG'TAN SONRA O DA TELEFONU KATLADI...

MWC 2019’daki dört tarafı camla çevrili tanıtım standlarının da çağrıştırdığı üzere, bu cihazların ne kadar kullanıcı dostu olacağı hala soru işareti. Hatta yazılımcılar ve uygulama geliştiriciler şimdiden bu yeni forma mevcut oyun ve uygulamaların nasıl uyarlanabileceğini kara kara düşünmeye başladı.

6- KARE EKRAN TUTAR MI?

Açık halinde Huawei Mate X’in 8 inçlik erkanı da Galaxy Fold’un 7.3 inçlik ekranı da kullanıcılara kareye yakın bir görüntü oranı sunuyor. Bu da çoğu popüler uygulama ve oyun için önemli bir bariyer olarak karşılarında duruyor. Sonuçta Türkiye’de veya dünyada böyle bir ürüne 2 bin küsur dolar verip, ardından sevdiği oyun ve uygulamaları verimsiz bir şekilde kullanmayı kimse istemez.

7- DÜŞERSE NE OLACAK?

Bir diğer önemli konu da bu yeni segmentin bel kemiğini oluşturan katlanabilir bölümü. Açık halinde, herhangi bir piksel kaybı olmadan tek parça bir arayüzü olan katlanabilir telefonların en kritik unsuru da cihazdaki iki farklı ekranı birleştiren menteşe mekanizması. Telefonun düzgün bir şekilde açılıp, doğal bir kullanım deneyimi sunması için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir sistem mevcut.

Hatta Huawei’nin Mate X’inde sadece bu kısımda 100’den fazla bileşen yer alıyor. 2000 dolarlık bir harcama sonrası katlanabilir telefonunu düşürenen kullanıcının bu aşamadan sonra başına gelecekleri, hangi serviste hangi bütçeyle bu menteşe sistemini yenileyebileceğini veya yenileyemeyeceğini ise pazarın dinamikleri ve tüketicilerin talepleri gösterecek.