Koreli Samsung’un Galaxy S10 ve S10+ modelleriyle birlikte tanıttığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei de katlanır ekranlı modelini resmen tanıttı.

İspanya’nın Barcelona kentinde yarın kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında özel bir tanıtım etkinliği düzenleyen Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonunun adı Huawei Mate X oldu.

5G destekli katlanabilir telefonun kapalı haldeyken ön ekranı 6.6 inç büyüklüğünde ve 2480 x 1148 piksel çözünürlüğünde. Telefonun arka ekranı ise 6.3 inç.

Huawei Mate X açık halde ise 8 inçlik bir deneyim sunuyor. Cihazın açık halinin çözünürlüğü ise 2480x 2200 piksel. Cihazın kapalı hali 11 mm.

Huawei’nin tanıtımda da dikkat çektiği üzere Samsung Galaxy Fold’u kapalı hali 4.6 inç, açık hali ise 7.2 inçlik ekrana sahip olduğunu belirtelim.Galaxy Fold’un kapalı hali ise 17 inç. Mate X'in 5G desteği 1 GB'lik bir filmi 3 saniyede indirme olanağpı sunacak.

FİYATI 2299 EURO!

Huawei'nin kalanabilir telefonun bataryası ise 4500 mAh gücünde. Suoer Charge desteğiolan cihaz 30 dakikada yüzde 85'lik şarj doluluk oranına ulaşabiliyor.

Huawei Mate X'in 8 GB RAm ve 512 GB'lik dahili depolama ile 2 bin 299 Euro'ya bu yılın ortasında satışa çıkacak.