İspanya’nın Barselona kentinde bugün kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında, küresel akıllı telefon pazarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Pazar araştırma kuruluşu GfK’nın MWC 2019’da açıkladığı rakamlara göre 2018’de küresel akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 3 gerilemesine karşın, akıllı telefonlar için harcanan toplam tutar yüzde 5 arttı.

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Verilere göre dünya genelinde geçen yıl akıllı telefonlar için toplam 522 milyar dolar harcandı. Ancak 2018 yılında toplam akıllı telefon satış adedi ise yüzde 3’lük azalışla 1.44 milyara geriledi.

Geçen yılın son çeyreğinde de akıllı telefon satış adedi yüzde 7 düşüşle 375 milyona geriledi, bu telefonlar için harcanan toplam tutar ise 144 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Satılan telefonların ortalama fiyat seviyesine bakıldığında ise şu tablo oluştu:

2018’de satılan akıllı telefonların yüzde 12’sini 800 dolar ve üzerindeki modeller oluşturdu. Bu oran 2017 yılında ise yüzde 9 idi. Orta segment olarak nitelendirilen 150 dolar ile 400 dolar arasındaki akıllı telefon modellerinin toplam satıştaki payı ise 2018’de yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıktı. Açıklanan bu veriler tüketicilerin daha az sayıda ama daha kaliteli akıllı telefonlara olan artan ilgisini de gözler önüne serdi.

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‘EKRAN BOYUTUNA ARTIK BAKILMIYOR’

Tüketicilerin artık daha çok deneyime odaklandığını ve bellek boyutu, daha büyük ekran veya çoklu yüksek megapikselli kamera gibi yeniliklerden eskisi kadar etkilenmediklerini belirten GfK’nın telekomünikasyon uzmanı Igor Richter, araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi: