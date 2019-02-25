Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) yeni MateBook serisi dizüstü bilgisayarları Huawei MateBook X Pro, MateBook 13 ve MateBook 14 modellerini tanıttı.

Samsung’un geçen hafta tanıttığı katlabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’unun ardından Huawei Mate X ile katlanabilir rekabetini kızıştıran şirket, yeni dizüstü modeli MateBook X Pro ile de Apple’ın MacBook Pro’suna rakip oldu.

Huawei’nin son amiral gemisi dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, yüzde 91 ekran / gövde oranı ve 13.9 inçlik 3K Ultra FullView ekranına sahip. 8. Nesil Intel Core i7 8565U işlemci ve 2GB GDDR5 özellikli Nvidia GeForce MX250 GPU barındıran dizüstü bilgisayar, geniş bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve Thunderbolt 3 port taşıyor.

ONEHOP İLE DOSYA PAYLAŞIMI

Dolby Atmos ses sistemiyle donatılan cihaz, Windows bilgisayarlar ve Android akıllı telefonlar arasında veri iletimini sağlayan bir özellik olan Huawei Share 3.0 OneHop'u da destekliyor.

OneHop özelliği ile kullanıcılar, PC'ler ve akıllı telefonlar arasında kablosuz görüntü ve video aktarımlarının yanısıra değil, iki yönlü doküman aktarımları da yapabiliyor.

Kullanıcı, telefonunu sallayarak bilgisayardaki “PC Huawei Share” öğesine dokunduğunda, bilgisayarın ekran kaydı anlık olarak akıllı telefona gönderiliyor. Bu çözüm aynı zamanda kullanıcıların kopyaladıkları içeriği bir cihazdan kopyalayıp, yakındaki bir cihaza yapıştırmalarına da olanak sunuyor.

YENİ MATEBOOK 13 VE MATEBOOK 14

Çinli Huawei, MWC 2019 kapsamında MateBook X Pro’nun ynaıısra MateBook 13 ve MateBook 14’ü da tanıttı. Her iki model de FullView ekran, OneHop ve pano paylaşımı özellikli Huawei Share 3.0, parmak hareketleriyle ekran görüntüsü, parmak izi düğmesi 2.0 ve Dolby Atmos gibi özellikleri barındırıyor.

FİYATI 1600 EURO’DAN BAŞLATTI

Tanıtımda verilen bilgiye göre MateBook X Pro’nun i5 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB’lik depolama özelliğine sahip olan modelinin satış fiyatı 1599 Euro (yaklaşık 9 bin 650 TL) olarak duyuruldu. Huawei MateBook X Pro’nun i7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’lik olan modeli için ise satış fiyatı 1999 Euro (yaklaşık 12 bin TL) olacak.

Avrupa için açıklanan bu fiyatların Apple'ın MacBook Pro'sunda da 13 inçlik modelde, 1499 Euro ile 1999 Euro arasında değiştiğini de belirtelim.