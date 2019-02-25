Dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasında yer alan Çin merkezli Oppo, 10x kayıpsız zoom teknolojisi ile 5G teknolojilerini İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında tanıttı.
Oppo’nun Barselona’da düzenlenen MWC 2019 (Mobile World Congress) etkinliğinde dünyaya tanıttığı 10x kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, Ultra Geniş Açı + Ultra Clear Master + Telefoto’dan oluşan üç kameralı bir çözüm.
Kullanıcılara herhangi bir kalite kaybından olmadan profesyonel fotoğraf çekme fırsatı sunmaya odaklanan 10x kayıpsız zoom teknolojisi, kullanıcıları çevrelerinde kaydetmek, görüntülemek istedikleri şeylere görüntü kalitesini düşürmeden yaklaştırıyor.
Oppo çekim sırasında titremeye karşı daha yüksek hassasiyet elde etmek için hem ana kameradaki hem de telefoto lensinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini kullanmış.
OPPO’nun yeni teknolojisinde mevcut ana optik çözümün 15 katına kadar bir alanı tanıyan yeni bir geniş bölge optik parmak izi tanıma teknolojisi de mevcut. Kullanıcılar bu sayede alanın her yerinde parmak izi kullanarak kilidi açabiliyor. Söz konusu yeni nesil çözüm, "optik şifreleme" özelliğini de kapsıyor.
5G TELEFONUNU DUYURDU
Oppo Barselona’da düzenlediği İnovasyon Etkinliği’nde, ilk 5G akıllı telefonunu ve "OPPO 5G Landing” projesini de duyurdu. Bu kapsamda şirket, 5G ürün ve hizmetlerin uygulanmasını teşvik etmek için Swisscom, Telstra, Optus ve Singtel ile iş birliği hayata geçirdiğini açıkladı.
Etkinlikte konuşan Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon ise "5G döneminde daha fazla inovasyon için muazzam fırsatlar görüyoruz. X50 5G modem, entegre RF alıcı-verici ve RF Ön-Uç çözümlerini sunan amiral gemimiz Qualcomm Snapdragon 855 mobil platform ile bu süreci destekleyeceğiz" dedi.
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