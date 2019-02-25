Nokia telefonların Finlandiya merkezli sahibi HMD Global, dünyanın beşli kamera dizisine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 9 PureView da dahil olmak üzere dört yeni Android akıllı telefonunu MWC 2019’da tanıttı.

Zeiss optik teknolojisine sahip Nokia 9 PureView’da bulunan beş kamera, görüntüleri eş zamanlı olarak yakalıyor.

5.99 inçlik QHD+ pOLED ekranı olan Nokia 9 PureView'ın arkasındaki Zeiss optik teknolojisine sahip beşli kamera sistemi, iki renkli sensöründen ve üç tek renk sensörden oluşuyor. Bu sensörler birlikte çalıştığında bir akıllı telefondaki tek bir standart sensörün 10 katı kadar ışığı toplayabiliyor.

Özel olarak tasarlanmış bir yonga setiyle desteklenen Nokia 9 PureView, güncellenmiş Pro Camera kullanıcı arayüzü, Adobe Photoshop Lightroom, doğal siyah beyaz veya hızlandırılmış çekim gibi çekim modlarına da sahip.

Nokia 9 PureView, Qualcomm Snapdragon yonga seti teknolojisi, 2 pOLED “PureDisplay” ekran, entegre Qi Wireless şarj ve ekran altı parmak izi sensörüne da sahip. Telefonda ayrıca Goolgle Assistant’a erişmek için özel düğme de bulunuyor.

GOOGLE'A ÖZEL DÜĞME

HMD Global’in MWC 2019’da tanıttığı bir diğer akıllı telefon modeli olan Nokia 4.2, cam tasarımlı tam ekran, çift arka kamera, yeni nesil Qualcomm Snapdragon yonga seti ve güncel Android 9 Pie desteğiyle geliyor.

Nokia 4.2’nin şirketin diğer yeni tanıttığı modellerde olduğu gibi Google Assistant’a özel düğmesi de bulunuyor.

Diğer bir yeni model olan Nokia 3.2, 6.26 inçlik HD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 429 platformu, 2 günlük pil ömrü ve en yeni Android 9 Pie desteği gibi özellikleri barındırıyor.

NİSAN VE MAYIS AYINDA SATIŞA ÇIKACAK

Android (Go edition) akıllı telefon ailesinin yepyeni üyesi olan Nokia 1 Plus ise giriş seviyesi olarak tasarlanmış. Nokia 1 Plus'da otomatik odaklı arka kamera ve selfie'ler için gelişmiş 'güzelleştirme özelliğine' sahip yeni ön kamera mevcut.

Şirketin telefon portföyüne yeni katılan Nokia 210 ise Nokia’nın internet özellikli cihazları arasında uygun fiyatlı kategori altında değrlendiriliyor.

Nokia’nın Barselona’daki tanıtım etkinliğinde verilen bilgiye göre Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus ve Nokia 210 Nisan ve Mayıs aylarından itibaren Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak.