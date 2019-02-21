Samsung’un dün gece tanıttığı yeni Galaxy S10 serisi ile akıllı telefon pazarında Apple ile arasındaki ezeli rekabet de tekrar alevlendi.

İŞTE KARŞINIZDA GALAXY S10 SERİSİ

Güney Koreli şirket, Apple’ın geçen yılın son çeyreğinde satışa sunduğu en yeni modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi karşısına Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini çıkardı. Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte, akıllı telefon meraklıların gözü de “Hangisi daha iyi?” sorusunun cevabına çevrildi.

Her ne kadar teknik özelliklerine bakıldığında Samsung’un esas olarak Note serisi iPhone’un üst modelleriyle yarışsa da, Koreli şirketin Apple’a karşı bu seferki asıl kozu fiyat olacak gibi. Türkiye’de Apple’ın son üç modelinde en düşük fiyat 7 bin 399 TL iken; Samsung S10 serisinde bu rakamı 5 bin 499 TL’den başlattı.

İşte ‘iPhone XS mi yoksa Galaxy S10 mu?’, ‘iPhone XS Max mi yoksa Galaxy S10+ mı?’ ve ‘iPhone XR mi yoksa Galaxy S10e mi?’ diye merak edenler için 3 temel tablo…



Samsung Galaxy S10 / Apple iPhone XS karşılaştırması

Galaxy S10 iPhone XS Ekran 6.1 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED 5.8 inçSuper Retina HD Pil 3400 mAh 2658 mAh⁷ Dahili Depolama 128 GB, 512 GB 64 GB, 256 GB, 512 GB İşlemci Qualcomm Snapdragon 855 A12 Bionic chip RAM 8 GB 4 GB⁸ Kamera Geniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°) 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,

7 MP TrueDepth kamera Başlangıç Fiyatı 6599 TL 9899 TL



Samsung Galaxy S10+ / Apple iPhone XS Max karşılaştırması

Galaxy S10+ iPhone XS Max Ekran 6.4 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED 6.5 inç

Super Retina HD Pil 4100 mAh 3174 mAh⁷ Dahili Depolama 128 GB, 512 GB, 1 TB 64 GB, 256 GB, 512 GB İşlemci Qualcomm Snapdragon 855 A12 Bionic chip RAM 8GB, 12GB 4 GB⁸ Kamera Geniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°) 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,

7 MP TrueDepth kamera Başlangıç Fiyatı 7499 TL 10799 TL

Samsung Galaxy S10e / Apple iPhone XR karşılaştırması