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Hangisi daha iyi? iPhone XS mi yoksa Galaxy S10 mu?

Samsung'un yeni Galaxy S10 modellerini tanıtmasıyla birlikte, akıllı telefon meraklıların gözü de “Hangisi daha iyi?” sorusunun cevabına çevrildi. İşte ‘iPhone XS mi yoksa Galaxy S10 mu?’, ‘iPhone XS Max mi yoksa Galaxy S10+ mı?’ ve ‘iPhone XR mi yoksa Galaxy S10e mi?’ diye merak edenler için 3 temel tablo…

Giriş: 21.02.2019 - 12:09 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Samsung’un dün gece tanıttığı yeni Galaxy S10 serisi ile akıllı telefon pazarında Apple ile arasındaki ezeli rekabet de tekrar alevlendi. 

Güney Koreli şirket, Apple’ın geçen yılın son çeyreğinde satışa sunduğu en yeni modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi karşısına Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini çıkardı. Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte, akıllı telefon meraklıların gözü de “Hangisi daha iyi?” sorusunun cevabına çevrildi.

Her ne kadar teknik özelliklerine bakıldığında Samsung’un esas olarak Note serisi iPhone’un üst modelleriyle yarışsa da, Koreli şirketin Apple’a karşı bu seferki asıl kozu fiyat olacak gibi. Türkiye’de Apple’ın son üç modelinde en düşük fiyat 7 bin 399 TL iken;   Samsung S10 serisinde bu rakamı 5 bin 499 TL’den başlattı.

İşte ‘iPhone XS mi yoksa Galaxy S10 mu?’, ‘iPhone XS Max mi yoksa Galaxy S10+ mı?’ ve ‘iPhone XR mi yoksa Galaxy S10e mi?’ diye merak edenler için 3 temel tablo…


Samsung Galaxy S10 / Apple iPhone XS karşılaştırması

 Galaxy S10iPhone XS
Ekran6.1 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED5.8 inçSuper Retina HD
Pil3400 mAh2658 mAh⁷
Dahili Depolama128 GB, 512 GB64 GB, 256 GB, 512 GB
İşlemciQualcomm Snapdragon 855A12 Bionic chip
RAM8 GB4 GB⁸
KameraGeniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,
7 MP TrueDepth kamera
Başlangıç Fiyatı6599 TL9899 TL


Samsung Galaxy S10+ / Apple iPhone XS Max karşılaştırması

 Galaxy S10+iPhone XS Max
Ekran6.4 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED6.5 inç
Super Retina HD
Pil4100 mAh3174 mAh⁷
Dahili Depolama128 GB, 512 GB, 1 TB64 GB, 256 GB, 512 GB
İşlemciQualcomm Snapdragon 855A12 Bionic chip
RAM8GB, 12GB4 GB⁸
KameraGeniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,
7 MP TrueDepth kamera
Başlangıç Fiyatı7499 TL10799 TL

Samsung Galaxy S10e / Apple iPhone XR karşılaştırması

 Galaxy S10eiPhone XR
Ekran5.8 inç Full HD + Dynamic AMOLED6.1 inç Liquid Retina HD
Pil3100 mAh2942 mAh⁷
Dahili Depolama128 GB64 GB, 128 GB, 256 GB
İşlemciQualcomm Snapdragon 855A12 Bionic chip
RAM6 GB, 8 GB3 GB⁸
KameraUltra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)12 MP kamera, 7 MP TrueDepth kamera
Başlangıç Fiyatı5499 TL7399 TL

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