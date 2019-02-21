Samsung’un dün gece tanıttığı yeni Galaxy S10 serisi ile akıllı telefon pazarında Apple ile arasındaki ezeli rekabet de tekrar alevlendi.
Güney Koreli şirket, Apple’ın geçen yılın son çeyreğinde satışa sunduğu en yeni modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi karşısına Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini çıkardı. Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte, akıllı telefon meraklıların gözü de “Hangisi daha iyi?” sorusunun cevabına çevrildi.
Her ne kadar teknik özelliklerine bakıldığında Samsung’un esas olarak Note serisi iPhone’un üst modelleriyle yarışsa da, Koreli şirketin Apple’a karşı bu seferki asıl kozu fiyat olacak gibi. Türkiye’de Apple’ın son üç modelinde en düşük fiyat 7 bin 399 TL iken; Samsung S10 serisinde bu rakamı 5 bin 499 TL’den başlattı.
İşte ‘iPhone XS mi yoksa Galaxy S10 mu?’, ‘iPhone XS Max mi yoksa Galaxy S10+ mı?’ ve ‘iPhone XR mi yoksa Galaxy S10e mi?’ diye merak edenler için 3 temel tablo…
Samsung Galaxy S10 / Apple iPhone XS karşılaştırması
|Galaxy S10
|iPhone XS
|Ekran
|6.1 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED
|5.8 inçSuper Retina HD
|Pil
|3400 mAh
|2658 mAh⁷
|Dahili Depolama
|128 GB, 512 GB
|64 GB, 256 GB, 512 GB
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 855
|A12 Bionic chip
|RAM
|8 GB
|4 GB⁸
|Kamera
|Geniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)
|12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,
7 MP TrueDepth kamera
|Başlangıç Fiyatı
|6599 TL
|9899 TL
Samsung Galaxy S10+ / Apple iPhone XS Max karşılaştırması
|Galaxy S10+
|iPhone XS Max
|Ekran
|6.4 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED
|6.5 inç
Super Retina HD
|Pil
|4100 mAh
|3174 mAh⁷
|Dahili Depolama
|128 GB, 512 GB, 1 TB
|64 GB, 256 GB, 512 GB
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 855
|A12 Bionic chip
|RAM
|8GB, 12GB
|4 GB⁸
|Kamera
|Geniş Açı: 12 MP Dual Piksel Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)
|12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera,
7 MP TrueDepth kamera
|Başlangıç Fiyatı
|7499 TL
|10799 TL
Samsung Galaxy S10e / Apple iPhone XR karşılaştırması
|Galaxy S10e
|iPhone XR
|Ekran
|5.8 inç Full HD + Dynamic AMOLED
|6.1 inç Liquid Retina HD
|Pil
|3100 mAh
|2942 mAh⁷
|Dahili Depolama
|128 GB
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 855
|A12 Bionic chip
|RAM
|6 GB, 8 GB
|3 GB⁸
|Kamera
|Ultra Geniş Açı: 16 MP (123°) Özçekim: 10 MP Dual Piksel (80°)
|12 MP kamera, 7 MP TrueDepth kamera
|Başlangıç Fiyatı
|5499 TL
|7399 TL
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