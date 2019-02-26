Samsung'un geçen hafta tanıttığı Samsung Galaxy Fold modelinin ardından Huawei'nin de MWC 2019'da katlanabilir telefonu Huawei Mate X'i sergilemesi, tüketicilerin gözünü de bu yeni segmente çevirdi.
Katlanabilir olmasının yanı sıra, Galaxy Fold için 1980 dolar, Mate X için ise 2299 Euro olarak açıklanan fiyat da dikkatleri üzerine çekti. Gelişmeler, söz konusu telefonlarda vergilendirmenin nasıl olacağını ise merak konusu haline getirdi.
Uzmanlara göre, Türkiye'ye de ithal edilecek bu ürünlerin tablet mi yoksa telefon mu olduğu vergilendirme açısından önem arz ediyor.
TABLET OLARAK KABUL EDİLİRSE ÖTV YOK
KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, satışa sunulacak bu ürünlerin tablet olarak kabul edilmesi durumunda, ithal anında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmeyeceğini, yüzde 2 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 0.5 oranında Kültür Fonu ve yüzde 18 oranında ise Katma Değer Vergisi (KDV) ödeneceğini belirtti.
Uçak, anılan eşyaların cep telefonu olarak kabul edilmesi durumunda ise, yüzde 25 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),yüzde 10 oranında TRT Bandrol Ücreti ve yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ödeneceğini vurguladı. Hakan Uçak, halihazırda yüzde 25 oranında uygulanan ÖTV'nin ilerleyen dönemlerde artmasının da gündemde olabileceğine işaret etti.
İthalat yoluyla Türkiye'ye gelecek söz konusu telefonların vergilendirilmesinde gümrük idarelerinin bakış açısının önemli olacağını ifade eden KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, ithalat anında tahsil edilecek vergilerde gümrük idaresinin söz sahibi olduğunun altını çizdi.
'BENZER ÜRÜN TELEFON OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR'
Uçak, gümrük idaresi tarafından benzer bir eşya için verilen bağlayıcı tarife bilgisi kararında ise, uzunluğu 18.9 cm (yaklaşık 7.5 inç) olan ve GSM üzerinden telefon görüşmesi yapılabilen tabletin (8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda) cep telefonu olarak değerlendirildiğini hatırlattı.
Hakan Uçak, "Gümrük idaresinin bu kararından yola çıkarsak, tablet ve telefon kullanımı bir arada sunacak yeni teknolojik ürünlerin tablet olarak değil cep telefonu olarak ülkemize ithal edileceği değerlendiriliyor" dedi.
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