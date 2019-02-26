Katolik Kilisesi'nin eski 'üç numarası' cinsel tacizden suçlu bulundu

Avustralya'da cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanan ve suçlu bulunan George Pell isimli kardinal, bu suçtan hüküm giyen en üst düzey Katolik Kilisesi mensubu oldu.

Kardinal Pell, 1996 yılında Melbourne katedralinin kilise korosunda görevli olan iki küçük çocuğu taciz etmekle suçlanıyordu.

Jürinin, oy çokluğu ile suçlu bulduğu 77 yaşındaki din adamı, iddiaları reddediyordu.

Dava sürecine kadar Papa'dan sonra dünyadaki en üst düzey üçüncü Katolik din adamı olan Pell, kefaletle serbest durumdaydı.

Vatikan'ın Hazinedarlığı görevini de yürüten Pell'in cezasının gelecek hafta açıklanacağı duyuruldu.

Temyiz başvurusunda bulunan din adamının davası ilk jürinin geçen yıl karara varamaması sonrası yeniden görüldü.

Kardinal Pell nasıl suçlandı?

Savcılık makamı, mahkeme süresince cinsel tacizin bir ayin sonrası gerçekleştiğini savundu.

O dönem Melbourne Başpiskoposu olan George Pell, ayinlerde kullanılan şarabı içerken yakaladığı iki çocuğa, bu olayı bahane ederek cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Pell'in avukatları ise bu iddiaların "hayal ürünü" olduğunu savundu.

Taciz olayının kurbanlarından bugün hayatta olan kişi, karar sonrası "Bu olayın hayatıma olan etkisini anlamam yıllarımı aldı." şeklinde bir değerlendirme yayımladı.

1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarla birlikte ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine geldi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçen hafta Vatikan'da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenledi.

Zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı "çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine benzetti."