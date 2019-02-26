Katolik Kilisesi'nin eski 'üç numarası' cinsel tacizden suçlu bulundu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Avustralya'da cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanan ve suçlu bulunan George Pell isimli kardinal, bu suçtan hüküm giyen en üst düzey Katolik Kilisesi mensubu oldu.
Kardinal Pell, 1996 yılında Melbourne katedralinin kilise korosunda görevli olan iki küçük çocuğu taciz etmekle suçlanıyordu.
Jürinin, oy çokluğu ile suçlu bulduğu 77 yaşındaki din adamı, iddiaları reddediyordu.
Dava sürecine kadar Papa'dan sonra dünyadaki en üst düzey üçüncü Katolik din adamı olan Pell, kefaletle serbest durumdaydı.
Vatikan'ın Hazinedarlığı görevini de yürüten Pell'in cezasının gelecek hafta açıklanacağı duyuruldu.
Temyiz başvurusunda bulunan din adamının davası ilk jürinin geçen yıl karara varamaması sonrası yeniden görüldü.
Kardinal Pell nasıl suçlandı?
Savcılık makamı, mahkeme süresince cinsel tacizin bir ayin sonrası gerçekleştiğini savundu.
O dönem Melbourne Başpiskoposu olan George Pell, ayinlerde kullanılan şarabı içerken yakaladığı iki çocuğa, bu olayı bahane ederek cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.
Pell'in avukatları ise bu iddiaların "hayal ürünü" olduğunu savundu.
Taciz olayının kurbanlarından bugün hayatta olan kişi, karar sonrası "Bu olayın hayatıma olan etkisini anlamam yıllarımı aldı." şeklinde bir değerlendirme yayımladı.
1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarla birlikte ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine geldi.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçen hafta Vatikan'da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenledi.
Zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı "çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine benzetti."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.