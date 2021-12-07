Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı. Katar devlet haber ajansının haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası, 17 Ağustos 2018'de iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleri cinsinden yapılabilmesi için 5 milyar dolar büyüklüğünde swap anlaşmasına imza atmıştı. 2020 yılında bu miktar 15 milyar dolar 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltilmişti.

Katar Devleti'nin yatırım fonu QIA da geçen yıl yüzde 10 hisse satın alarak Borsa İstanbul'a ortak olmuştu.