Kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, parkta yürüyüş yapan Batuhan K., kavga eden 2 kişiyi gördü. Kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan Batuhan K., çıkan arbedede, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından karnından bıçaklandı.

Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan bir sağlık merkezinde ilk tedavisi yapılan Batuhan K., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Batuhan K.’nın tedavisi devam ederken, polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.