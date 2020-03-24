Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut'ta 159, Davraz'da 113, Ilgaz'da 108, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Erciyes'te 80, Ergan'da 79, Kartepe'de 65, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Uludağ'da 44, Denizli'de 40, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 9 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
25.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
MSY
-3
5
Ilgaz
ÇB
-2
7
Kartalkaya
PB
-3
6
Kartepe
ÇB
0
3
Nemrut Dağı
SY
-4
0
Palandöken
HY
-3
4
Sarıkamış
HY
-3
5
Uludağ
PB
-2
5
Yıldıztepe
PB
-2
10
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HY: Hafif yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, MSY: Mevzi sağanak yağışlı )
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