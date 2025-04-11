Kaygıyla başa çıkmayı kolaylaştırıyor, gribin etkilerini azaltıyor... Ekinezya çayı hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler

Echinacea, ekinezya ya da kirpi otu.. Daha önce farklı isimlerle de duyabildiğiniz kökeni Kuzey Afrika'ya dayanan ekinezyanın tüketimi bugünlerde epey yaygınlaştı. Turuncu tohumları, pembe uzun yapraklarıyla dalında bir papatyayı andıran ekinezyanın sağlığımız üzerine faydaları konuşulmaya değer.

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması hem vücudumuzun dışarıdan alabileceği virüs ve bakterilerden korunabilmesi hem de halihazırda kapmış olduğu mikropların vücuttan atılmasını sağlamak için hayati öneme sahip. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için de beslenme listelerimizi meyvelerle ya da bitkisel ürünlerle desteklemek de pek çoğumuz için alışılmış ve olağan bir durum.

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HEM GRİPTEN KORUR HEM BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Biz soğuk algınlığı şikayetinde hemen ıhlamura ya da zencefile koşmaya alışığız ancak böyle durumlar için tek çaremiz zencefil ya da ıhlamur değil. Ekinezya bitkisinin yaprakları, kökleri ve çiçekleri kurutularak yapılan ekinezya çayı, hem antibakteriyel hem antiviral hem de anti-inflamatuar özellikler gösterdiği için özellikle soğuk algınlığına faydasıyla öne çıksa da aslında vücudumuz üzerindeki tek faydası bu değil.