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Son dakika... Interpol, Çin'den bilgi talebinde bulundu!

Son dakika... 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan Çin'e giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin Hükümeti tarafından gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Interpol, Hongwei'nin durumuyla ilgili Çin resmi makamlarından bilgi talep etti

06.10.2018 - 15:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan Çin'e giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin Hükümeti tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Hong Kong merkezli South China Morning gazetesi, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etti.

Gazeteye bu bilgiyi aktaran kaynaklar, Hongwei'nin neden soruşturulduğuna ya da nerede tutulduğuna dair detay vermedi.

Çinli yetkililer ise kayıp başkan için henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Meng'in seçilmesiyle, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu. Kayıp başvurusunu, Hongwei'nin eşinin yaptığı belirtilmiş, Meng'in eşi Lyon Hongwei, Başkan Hongwei'nin Eylül ayının sonunda Çin'e yaptığı ziyaretten dönmediğini açıkladı.

INTERPOL, ÇİN'DEN BİLGİ TALEP ETTİ

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, hukuksal yollar için harekete geçtiklerini belirterek, Çin'den resmi bir açıklama beklediklerini söyledi. 

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