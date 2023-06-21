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"Kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçecek"

Satın alınan sıfır otomobillere geçen yıl getirilen 6 ay içinde ve 6 bin km öncesi satılmaması kararı 6 ay daha uzatıldı. Güncellenen uygulamaya bireysel satışlarda dahil edildi. Habertürk’e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, önceki günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın otomotiv sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları dinlediğini belirtti. Aydın Erkoç, “Bireysel satışların da bu uygulamaya tabi tutulması sektördeki fırsatçılığın, kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçmek adına çok önemli bir gelişme, sektörde rahatlama olacak” dedi

İkinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Eylül ayında yeni bir düzenleme yapılmış, düzenleme kapsamında sıfır araçlar, satın alındıktan sonraki 6 ay içinde ve 6 bin km öncesi satılmaması kararı getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düzenlemenin süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı ve uygulamaya bireysel satışlar da dahil edildi.

Konuya ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Önceki günlerde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat başkanlığında MASFED, MASFED’e bağlı il derneklerimiz, OYDER, ODMD ve MÜSİAD’ın otomotiv sektör temsilcilerinin katılımıyla çok geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirip tüm paydaşlar olarak otomotiv sektöründe yaşanan sorunları masaya yatırdık. İlk kez tüm yetkili ve ilgililerin katıldığı, böylesine geniş çaplı bir toplantı gerçekleşti, tüm ekibiyle bu meseleye eğilen Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

‘FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEK’

Erkoç, 6 ay 6 bin km kararının motorlu araç satıcılarına mal edilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Asıl bu işi meslek edinmiş, devlete vergi ödemeden ayak üstü alım satım yapan bireylere kısıtlama getirilmesi gerektiğini anlattık. Şu an bu kısıtlamanın bireylere de getirilmiş olması fahiş fiyat artışlarının önüne geçerken, sektörde yaşanan fırsatçılığı, kayıt dışılığı ve devletin vergi kaybını önleyecektir” dedi.

Düzenleme ilk hayata geçirildiğinde bireyleri de kapsamış olsaydı fiyatların bu kadar artmayacağını belirten Erkoç, “Fiyat artışlarının elbette birçok sebebi var. Pandemi döneminden süregelen çip sorunu sebebiyle üretimin kısıtlı olması, arz talep dengesinde yaşanan sorunlar ve döviz kurunun dalgalı seyri de fiyatların artmasına sebep oluyor. Ancak sektör raporlarına bakıldığında sıfır araç satışlarında bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre motorlu araç satıcılarına kısıtlama getirildiği halde yüzde 70 civarında bir artış var. Çünkü şahıslar araç alıp satmaya, piyasayı haksız bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Ancak söz konusu düzenlemeyle fiyatların yükselmesinin önüne geçilecek, piyasalarda olumlu bir hava esecek” görüşünü paylaştı.

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