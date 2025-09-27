Habertürk
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 03:51 Güncelleme: 27.09.2025 - 03:51
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.

        Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf: AA

