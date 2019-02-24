Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin altında bulunan yolda meydana geldi. Ertuğrul Baş yönetimindeki otomobil, Sezai Direk yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile otomobildeki Gizem Direk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Ertuğrul Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.