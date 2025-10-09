Habertürk
        İki cinayetten 22 yıldır aranıyordu | SON DAKİKA HABER

        İki cinayetten 22 yıldır aranıyordu!

        Kayseri'de, 2 cinayetten aranan firari 54 yaşındaki M.K., 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:37
        İki cinayetten 22 yıldır aranıyordu!
        Kayseri'de edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari zanlının kente geleceği yönünde bilgi aldı.

        BİR KİŞİDEN ŞÜPHE EDİLDİ

        İHA'daki habere göre İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki kişilerin kontrol edilmesi esnasında bir yolcudan şüphe edildi.

        22 YILDIR ARANIYORDU

        Şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

