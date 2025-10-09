Kayseri'de edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari zanlının kente geleceği yönünde bilgi aldı.

BİR KİŞİDEN ŞÜPHE EDİLDİ

İHA'daki habere göre İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki kişilerin kontrol edilmesi esnasında bir yolcudan şüphe edildi.

22 YILDIR ARANIYORDU

Şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.