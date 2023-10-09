Eşini öldüren kocaya çifte indirimli ceza onandı YOZGAT'ınŞefaatliilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Halime Yüksel'i (21) öldürüp, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Mustafa Yüksel'in (37) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

YOZGAT'ınŞefaatliilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Halime Yüksel'i (21) öldürüp, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Mustafa Yüksel'in (37) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Halime Yüksel, 24 Ekim 2017'de, 16 yaşındayken Mustafa Yüksel ile görücü usulü evlendi. 2 çocuğu olan Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020'de kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşi Mustafa Yüksel'le kahvaltı yaptıktan sonra evde uyuyan 3 yaşındaki kızına bakmaya gitti. Halime Yüksel, odada karın bölgesine isabet eden tek kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yüksel, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mustafa Yüksel, eşine bakmak için eve gittiğinde silah sesi duyduğunu, kilitli kapıyı önce omzuyla kırmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Sonra tekme atarak kırıp, içeriye girdiğini belirten Yüksel, yerde kızının yanında yaralı halde bulduğu eşinin intihar ettiğini iddia etti. Mustafa Yüksel, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİNCİ GÖZALTIDA TUTUKLANDI

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dosyasına giren adli tıp kurumu raporunda, Halime Yüksel'in uzak atış mesafesinden vurulduğu belirtildi. Üzerindeki kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Mustafa Yüksel hakkında iddianame hazırlanarak, Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Halime Yüksel'in, cep telefonundan sosyal medyayı çok kullandığı, sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeklerle görüştüğü, bu durumun sanık Mustafa Yüksel tarafından bilindiği ve içine sindiremediği, bu nedenle olay günü evde aralarında tartışma çıktığı, sanığın eşini tabanca ile uzak atış mesafesinden ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mustafa Yüksel, geçen yıl 11 Ocak'ta görülen karar duruşmasında mahkemedeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu; ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve intihar ettiğini tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanığa önce 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından eylemini 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulandı ve ceza 20 yıla düşürüldü. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi de değerlendirilerek ceza, 'iyi hal' indirimi ile 16 yıl 8 aya indirildi.

ÇOCUĞUNUN YANINDA İNTİHAR, HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

Mahkeme kararının gerekçesinde; evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca maktulün sanığı aldatması, sosyal medyayı çok aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi, vefat etmeden bir gün öncesine kadar sosyal medyadan tanıştığı erkek ile görüşmeyi devam ettirdiğine dikkat çekilerek, sanığın atılı suçu maktulün sadakatsiz davranışlarının kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediğine vurgu yapıldı. Bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.