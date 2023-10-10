Kayseri'de eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 960 paket kaçak sigara, 2 bin 800 dal boş makaron, 1 adet tabanca, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi, 21 adet düzensiz göçmen, 11 gram sentetik kannabinoid, 0.70 gram eroin ve 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, polis merkezine götürüldü.