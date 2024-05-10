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        Bilal Erdoğan: Rabb'im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek

        DÜNYA Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Filistin davasında duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:45
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        Bilal Erdoğan: Rabb'im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek
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        DÜNYA Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Filistin davasında duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ama daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye olarak, İsrail'in bir daha soykırıma teşebbüs edemeyeceği kadar güçlü olmak zorundayız. Rabbim, Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüklerini, zaferi nasip edecek. Rabb'im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek" dedi.

        Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’ne Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Bilal Erdoğan, Genç Kızlar kategorisinde en çok madalyayı alarak süper kupayı kazanan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.

        Ödül töreni sonrasında konuşan Bilal Erdoğan, "Bugün Kayseri'ye geldik. Çünkü imam hatiplilerin sporda çok daha başarılı olmasına önem veriyorum. İmam hatip ortaokullarımızın ve imam hatip liselerimizin spor müsabakalarında önde olmasına çok önem veriyorum. Türkiye'de lisanssız sporcu sayısı içinde, imam hatipli sporcu oranının yüzde 15-20'nin üzerinde olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu yaz Paris'te olimpiyat oyunları olacak. Gönül istiyor ki, imam hatipli sporcularımız, olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin" diye konuştu.

        'KUDÜS'TE ZULMÜN SONA ERMESİNİ BÜTÜN GÜCÜMÜZLE İSTİYORUZ'

        Spor programlı imam hatip liselerinin sayısının arttığını sevinerek takip ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah, Kayseri'de yapılan imam hatip okulları arası spor müsabakalarının Türkiye'nin her tarafından yaygınlaşarak devam ettiğini de görmek istiyoruz. Bakın her tarafta, Filistin bayrağı, Türk bayrağımızla yan yana. Bugün burada her etkinliğimizde olduğu gibi Filistin davasında duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim ecdadımızın 500 yıl boyunca barış içinde hükmettiği İslam'ın kutlu beldesi, Kudüs'te zulmün sona ermesini bütün gücümüzle istiyoruz. Ama daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye olarak, İsrail'in bir daha soykırıma teşebbüs edemeyeceği kadar güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

        ‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ, İMAM HATİP NESLİ OLARAK YAPACAĞIZ’

        İsrail-Filistin meselesinin unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Erdoğan, "İmam hatip nesli, bu fikrin ve duygunun ülkemizde, kökleşmesi için bu mesajı çok güçlü bir şekilde herkese yaymak durumunda. Ümit ediyorum ki İsrail muvaffak olamayacak. Rabbim, Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüklerini, hak ettikleri zaferi nasip edecek. Rabb’im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek. Ama bu kuru dualarla, kuru laflarla olmaz. Fiili dualara ihtiyacımız var. Boykotsa boykot edeceğiz. Sosyal medyadan mesaj göndermekse mesaj göndereceğiz. Ama bunun unutulmaması için üzerimize düşeni, imam hatip nesli olarak yapacağız. Allah'ın izniyle Türkiye 21'inci yüzyılda o kadar güçlü olacak ki, Mescid-i Aksa da Kudüs'te, Ayasofya zincirlerini kırdığı gibi zincirlerini kırıp özgürlüklerine, İslam'ın oradaki izzetli duruşuna kavuştuğu günlere erişecek" dedi.

        'DİĞER İLLERİMİZDE DE BENZER BİR ÇALIŞMANIN OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise "Hamdolsun, imam hatip okullarımızın sadece akademik alanda değil, ilimde, sanatta ve bugün Kayserimizde görüldüğü gibi, sporda da nice başarılara imza attığına şahidiz. Kayser’imizin dışında diğer illerimizde de benzer bir çalışmanın olmasını temenni ediyorum. Türkiye'mizde 2016 yılından itibaren imam hatip okullarında yeni bir dönem başladı. İmam hatip okullarımız artık fen programı, güzel sanatlar, musiki, teknoloji, spor programı ve örgün eğitim ile birlikte hafızlık çalışmaları uyguluyor" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE OLDU'

        Vali Gökmen Çiçek de sporcuları tebrik ederek, "Karşımızda Türkiye'nin parlak geleceği ve istikbali duruyor. Sizlere baktıkça geleceğimizi daha ümitli görüyoruz. Bugün düzenlenen bu olimpiyat, Kayseri’mize çok yakıştı. Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Bundan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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