Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Şehit Mehmet Baydur Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AHK 982 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken A.T'ye çarptı.
Ağır yaralanan A.T. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsünün polislerce gözaltına alındığı öğrenildi.
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