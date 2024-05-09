Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Yahyalı ve Develi ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
        Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
        Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı çocuk öldü; k...
        Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı çocuk öldü; k...
        Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kayseri'de düzenlenecek istihdam fuarı tanıtıldı
        Kayseri'de düzenlenecek istihdam fuarı tanıtıldı
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti