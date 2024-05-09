Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Yahyalı ve Develi ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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