Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

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